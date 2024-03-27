Прокуратура настаивает на психлечебнице для уральца, приставившего нож к горлу 2-летней племянницы

Прокуратура настаивает на применении принудительной меры медицинского характера в отношении жителя Асбеста, обвиняемого в покушении на убийство своей двухлетней племянницы. Инцидент произошел в одной из квартир Орджоникидзевского района Екатеринбурга, когда обвиняемый приехал в гости к своей сестре.

"Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, 1994 г.р.", - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

По версии следствия, все произошло около 07.00 18 октября текущего года в квартире по улице Машиностроителей. Находясь в гостях у 24-летней сестры и ее двухлетней дочери, мужчина неожиданно схватил ребенка и приставил ей к горлу консервный нож и вилку. Девушка сразу позвонила в полицию, пока ее брат заперся с племянницей в ванной. Когда же полиция прибыла на место, мужчина попытался задушить девочку, но был вовремя остановлен правоохранителями.

Пока ребенок находился в руках дяди, ему было нанесено не менее 13 ударов и воздействий по телу ножом и вилкой, что причинило несовершеннолетней физическую боль и телесные повреждения. К счастью, довести дело до убийства обвиняемый не смог.

Ему инкриминируется совершение общественно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица), пп. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение заведомо несовершеннолетнего свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Материалы уголовного дела направлены в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.