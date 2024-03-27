В Москве иностранцу вменили убийство жены и попытку убить еще двух людей

На востоке Москвы произошло убийство и покушение на жизнь двух людей. Эти поступки вменили молодому гражданину Киргизии.

По данным Главного следственного управления СКР по Москве, ссора между 25-летним гражданином Киргизии и его 23-летней супругой случилась 27 марта в квартире жилого дома на улице Большая Черкизовская в Москве. Парень несколько раз ударил ножом девушку, от чего та умерла на месте. Вскоре он нанес схожие травмы матери и подруге супруги. Различные травмы обнаружены и у предполагаемого убийцы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

Злоумышленника увезли в больницу. После разрешения врачей его доставят на допрос. Его проверят также на соблюдение действующего миграционного законодательства.