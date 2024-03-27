Сгоревший "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка

Концертный зал "Крокус Сити Холл", сгоревший во время теракта 22 марта, был заложен по кредиту в Газпромбанке, сообщает РБК.

По данным издания, подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно ей, здание под номером 20, расположенное на Международной улице и имеющее площадь свыше 38 тысяч квадратных метров, было заложено в результате ипотечного соглашения осенью 2023 года. Обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года.

Этот договор ранее перезаключался, в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.

Здание принадлежит "Крокус Интернэшнл" (одна из структур Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова).

Ранее глава Grocus Group Араз Агаларов заявил, что все пострадавшие на территории "Крокус Сити Холл" объекты будут восстановлены. Таким образом компания сохранит тысячи рабочих мест для сотрудников компании. "Цель террористов – разрушение. Наша миссия – созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу. Справимся с последствиям этой страшной трагедии и будем дальше создавать объекты, которые служат на благо людей и нашей страны", - добавил Агаларов. В Госдуме считают, что восстановление концертного зала "Крокус Сити Холл" на месте трагедии недопустимо.