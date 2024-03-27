Третий Международный фестиваль-форум "Театральная дельта" снова пройдет в Астрахани

Третий раз подряд Астрахань станет местом проведения Международного фестиваля-форума «Театральная дельта», который, как и в прежние годы, состоится в конце сентября. В фестивале принимают участие ведущие театры из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, а также русские театры Азербайджана и Казахстана, сообщает министерство внешних связей Астраханской области.

В дни фестиваля, помимо показа на астраханской сцене лучших своих работ, артисты примут участие в образовательной программе, которая включает в себя мастер-классы и творческие встречи. В этом году к её реализации будут подключены преподаватели Школы-студии МХАТ под личным кураторством ректора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Игоря Золотовицкого.

В фестивале впервые примет участие Акмолинский областной русский драматический театр. Астраханский драматический театр планирует подписать с данным коллективом соглашение о сотрудничестве в области культуры, которое предполагает организацию гастролей и ряда совместных мероприятий с целью обмена опытом и развития профессиональных навыков.

Также на международном фестивале «Театральная дельта» Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, с которым аналогичное соглашение было подписано год назад, покажет спектакль «Капитанская дочка» по одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина. Постановка приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта.

Организаторы фестиваля прорабатывают новый проект — создание спектакля одним режиссёром по выбранному произведению русской классики в Астраханском драматическом и в двух других русских театрах за рубежом. Постановка будет осуществлена в единой концепции с возможностью актерского обмена.