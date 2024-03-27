27 Марта 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

СМИ: Порошенко предлагал Залужному стать президентом, а самому - премьером

Украинский экс-президент Петр Порошенко предлагал бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному политический проект, когда тот становится президентом, а сам олигарх - премьером. Об этом пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники.

Напомним, что отставка Залужного ожидалась давно. Он стал представлять угрозу для Зеленского из-за своего высокого рейтинга и возможных президентских амбиций, особенно в преддверии окончания пятилетнего срока Зеленского, который истечет 20 мая. И в начале февраля он был уволен, а в начале марта было заявлено, что Залужный станет послом в Британии. Ради этого Зеленский пошел на скандал, объявив об этом без согласия принимающей страны. При этом данного согласия нет до сих пор, как и согласия самого Залужного, что говорит о закулисных переговорах и торгах.

Как говорит источник издания, на Западе дали команду не раскачивать тему нелегитимности Зеленского, которая поутихла. Но если там решат сделать ставку на Залужного, то все может измениться. Возможно, Британия поэтому и тянет с выдачей агремана - согласия на назначение Залужного послом.

Высылка Залужного и временное урегулирование этой темы сломали планы Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов), который видел себя в проекте Залужного. Под это он выстраивал свою риторику последних месяцев, когда резко критиковал Зеленского и предсказывал большие проблемы для Украины, если курс не поменяется. Но когда стало ясно, что Запад поставил вопрос замены Зеленского на паузу, резко изменил риторику и снова начал говорить о победах, рассчитывая вернуться в окружение Зеленского, пишет издание.

Теги: украина, британия, залужный, зеленский


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