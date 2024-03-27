Директор ТЮЗа Евгения Умникова покидает свою должность

Евгения Умникова покидает должность директора екатеринбургского Театра юного зрителя. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в театре и саму чиновницу.

Накануне.RU обратилось в Управление культуры Екатеринбурга, где информацию об отставке подтвердили.

"Закончился контракт, принято обоюдное решение, мы благодарны Евгении Леонидовне за работу в качестве руководителя одного из главных детских театров Екатеринбурга и Свердловской области. За время ее работы театр сохранил все лучшее, что было и осуществил постановку новых, полюбившихся зрителям спектаклей", - добавили в пресс-службе.

Кто займет место директора пока не сообщается.

Напомним, что коллектив ТЮЗа познакомился с Умниковой в качестве руководителя 1 февраля 2017 года. До этого Умникова год работала директором школы, а перед этим 11 лет возглавляла городское управление образования. Тогда в мэрии отметили, что такие кадровые перестановки были продиктованы "исключительно желанием не уронить планку достижений прославленного театра и их приумножить".