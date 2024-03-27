Шесть человек погибло при обрушении моста в американском штате Мэриленд

По меньшей мере шесть человек погибло в результате обрушения автомобильного моста в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Накануне на опору моста налетел контейнеровоз, плывший по реке Патапско. Обрушились почти все пролеты моста, длина которого превышала 2 км.

По предварительной информации, в момент обрушения на мосту находилось по меньшей мере восемь человек, шестеро погибли, двое были спасены. Среди погибших есть граждане Гватемалы – они были членами рабочей бригады.

Губернатор штата сообщил, что экипаж сломавшегося судна успел подать сигнал бедствия, поэтому власти успели перекрыть движение по мосту, благодаря чему удалось избежать массовых жертв: по мосту проходит крупное шоссе на четыре полосы.