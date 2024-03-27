В Прикамье произошел пожар в исправительной колонии №12

В губахинском поселке Широковский произошел пожар в исправительной колонии №12. Об этом сообщает паблик "Реальная ОНК Пермского края".

"Какая-то эпидемия пожаров в колониях. На этот раз ИК-12. Сообщают, что сгорел барак, где находился восьмой отряд. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУФСИН, инцидент произошел накануне. Площадь пожара составила 370 кв. м.

На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты КТБ-7 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет.

Отметим, что это уже третий за год пожар в исправительной колонии. 2 февраля был пожар в колонии №9 Соликамска, 4 марта произошел пожар на территории исправительной колонии строгого режима №37 в поселке Половинка Чусовского округа. Сгорел швейный цех.