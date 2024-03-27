27 Марта 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Библиотеки зачистят от книг иноагентов - законопроект

В Госдуму внесен законопроект о "зачистке" библиотек. Речь идет о том, что в них содержатся и свободно предоставляются во временное пользование книги иностранных агентов, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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Это недопустимо и угрожает безопасности России, считают авторы. Необходимо ограничивать доступ к таким документам или книгам. Порядок формирования перечня документов, созданных иноагентами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Министерством культуры РФ.

Также предлагается урегулировать ситуацию с библиотечными фондами в новых регионах. Они были сформированы еще до возвращения в состав России и за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой, героизирующей нацистов, разжигающей ненависть к России и русским. К ним тоже необходимо ограничить доступ.

Соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская уверена, что скоро потребуются аналогичные законы, касающиеся электронных ресурсов и книжных магазинов.

На прошлой неделе депутат Госдумы Андрей Луговой назвал местом прибыли иноагентов "Яндекс.Музыку", где есть песни, пропагандирующие украинский нацизм. Он призвал запретить им получать доходы от российских пользователей.

"Буду настаивать на организации отдельной "библиотеки" иноагентов, где в одном месте будет сосредоточено их "творчество", с обязательными пометками и аннотациями", — заявил депутат.

Теги: библиотеки, иноагенты, книги


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