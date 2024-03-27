Москвич пережил клиническую смерть после удара током от посудомойки

СМИ сообщили о смерти 30-летнего москвича от удара током после прикосновения мокрой рукой одновременно к посудомоечной машине и раковине. Однако, по данным Telegram-канала Shot, пострадавший выжил, хоть и перенес клиническую смерть.

ЧП произошло в столичном районе Люблино. Мужчина хотел помыть посуду, одной рукой задел раковину, другой – мокрой – взялся за посудомойку. В этот момент его ударило током.

Пострадавший смог сам вызвать скорую помощь и рассказать, что произошло. Его госпитализировали, уже в больнице он пережил клиническую смерть, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.