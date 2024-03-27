Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Самолет "Уральских авиалиний", выполняющий рейс U6-2128 по маршруту Карши (Узбекистан) — Москва, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем.

"Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полета принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно", - добавил авиаперевозчик.

Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. Там добавили, что самолет приземлился в Кольцово в 09.45. Пострадавших нет.