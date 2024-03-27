Вложения в безопасность – приоритет. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как обеспечивается защита учебных заведений

Защищенность екатеринбургских школ и детсадов находится на особом контроле мэрии Екатеринбурга. В 2023 году на антитеррористические и противопожарные мероприятия было запланировано потратить 17 млн руб., однако по факту в защиту ребят вложено более 96 млн. Накануне, 26 марта, директор департамента образования администрации города Константин Шевченко выступил на заседании городской думы и рассказал о мерах защиты учебных заведений уральской столицы.

В Екатеринбурге действуют 164 школы, 344 детских сада и 17 учреждений дополнительного образования. В целом система образования Екатеринбурга включает 544 организации, расположенных в 675 зданиях.

"Все они разбиты на категории опасности: от I до IV. Четвертая – наиболее защищенная. Подавляющее большинство, 500 учреждений уральской столицы, относятся к III группе, то есть безопасны", – объяснил Константин Шевченко.

Он добавил, что самыми важными системами защиты оборудованы все школы Екатеринбурга:

пропускным контролем;

средствами оповещения;

тревожными кнопками;

металлодетекторами или рамками.

Также в 99 % организаций установлено видеонаблюдение, а их здания патрулируют охранные предприятия.

Константин Шевченко подчеркнул, что безопасность детей уральской столицы является приоритетным направлением работы властей. Каждый год город усиливает меры по защите учащихся. Постепенно Екатеринбургу предстоит решить проблему отсутствия на территории 15% учреждений ограждений и освещения, а также установки охранной сигнализации и системы управления эвакуацией в 62 и 45% зданий соответственно.

"Расходы на обеспечение безопасности увеличиваются постоянно. В 2023 году на антитеррористические и противопожарные мероприятия было запланировано потратить 17 миллионов рублей. Однако по факту мы вложили в защиту ребят более 96 миллионов. Именно на меры и средства безопасности направляются все средства, высвобождающиеся в сфере образования", – отметил директор департамента.

Помимо этого, частью обеспечения безопасности учащихся являются и другие ежегодные работы. В 2024 году муниципалитет планирует обновить ограждения и освещение на территории трех образовательных организаций, снести или обрезать зеленые насаждения у 33 учреждений. Еще в 10 школах специалисты установят камеры видеонаблюдения. В дополнение к этому в 17 образовательных организациях устранят мелкие недостатки зданий, помещений и территорий, которые потенциально могут отразиться на защите детей.

Константин Шевченко добавил, что запланированные на год работы будут стоить около 36 миллионов рублей, однако Екатеринбург, как и всегда, вложит в безопасность все сэкономленные деньги. В целом полная модернизация и приведение к идеальному состоянию систем защиты учащихся в уральской столице обойдется городу в почти 720 миллионов рублей. Эти средства муниципалитет будет выделять в течение не одного года.