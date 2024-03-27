В Екатеринбурге будут судить 20-летнюю мать, выбросившую своего новорожденного ребенка

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ). Подробнее об инциденте сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 20-летняя девушка в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года на сроке беременности 37-38 недель родила здорового мальчика в квартире на Краснофлотцев в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. При этом, девушка не обратилась за помощью в "скорую" или больницу. Находясь в состоянии эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, новоиспеченная мать поместила сына в полимерный пакет и плотно его замотала, перекрыв поступление кислорода. После этого девушка отнесла сверток на улицу. где было ниже 19 градусов, и оставила возле подъезда своего дома, вернувшись в квартиру.

К счастью, подозрительный пакет обнаружил мужчина, который случайно оказался рядом с подъездом. Он развязал пакет и вызвал бригаду "скорой помощи", которая оказала новорожденному неотложную квалифицированную медицинскую помощь. Мальчика незамедлительно госпитализировали в ГАУЗ Свердловской области "Городская клиническая больница № 14".

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Екатеринбурженке грозит до 5 лет лишения свободы.