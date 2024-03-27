Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория - Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас дал разъяснения по поводу возможности снятия моратория со смертной казни. Об этом вновь заговорили после теракта в "Крокус Сити Холле". Накануне в Госдуме собрали рабочую группу, которая будет обсуждать возможность возвращения смертной казни. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин, не обладая юридическим образованием, заявил, что новая Конституция и референдум для возвращения смертной казни не нужны – нужно только решение Конституционного суда.

Клишас в своем Telegram-канале пишет, почему Володин и сторонники его теории не правы.

"Уважаемые аналитики и эксперты Telegram убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном Суде", - пишет сенатор. Он отмечает, что даже если бы моратория не было – смертная казнь в России не возможна.

"Давайте представим, что моратория на смертную казнь нет и прочитаем Конституцию и Закон

Конституция Российской Федерации

Статья 20

1. Каждый имеет право на жизнь.

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей

А теперь читаем закон. Всё по порядку

1.Террористический акт и суд присяжных

Статья 205 "Террористический акт" УК РФ устанавливает ответственность за одноименное преступление с максимальным наказанием в виде пожизненного лишения свободы (если повлекло смерть человека).

В настоящий момент уголовные дела по статье 205 УК РФ не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей (п. 3 ч. 2 статьи 30 УПК РФ). Данные дела были "выведены" из-под суда присяжных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ.

Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория", - пишет Клишас.

По аналогичной причине приговорить к смертной казни нельзя и педофилов.

"3. Какие преступления по действующему уголовному закону наказываются смертной казнью?

Смертная казнь предусмотрена в 5 статьях УК РФ:

- ч. 2 ст. 105 (квалифицированный состав убийства);

- 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля);

- 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);

- 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);

- 357 (геноцид).

Все уголовные дела по указанным статьям УК РФ рассматриваются с участием присяжных заседателей (п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ)", - резюмирует сенатор.

Он добавил, что "указывать в сторону Конституционного Суда в качестве препятствия для " справедливого возмездия", особенно после трагических событий в Крокусе, где совершено тяжкое преступление - недобросовестные спекуляции".

Также Клишас посоветовал для "наведения порядка в голове" внимательно читать Конституцию, Уголовный кодекс, решения Конституционного суда и выступления его председателя Валерия Зорькина.