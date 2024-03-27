Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория - Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас дал разъяснения по поводу возможности снятия моратория со смертной казни. Об этом вновь заговорили после теракта в "Крокус Сити Холле". Накануне в Госдуме собрали рабочую группу, которая будет обсуждать возможность возвращения смертной казни. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин, не обладая юридическим образованием, заявил, что новая Конституция и референдум для возвращения смертной казни не нужны – нужно только решение Конституционного суда.
Клишас в своем Telegram-канале пишет, почему Володин и сторонники его теории не правы.
"Уважаемые аналитики и эксперты Telegram убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном Суде", - пишет сенатор. Он отмечает, что даже если бы моратория не было – смертная казнь в России не возможна.
"Давайте представим, что моратория на смертную казнь нет и прочитаем Конституцию и Закон
Конституция Российской Федерации
Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей
А теперь читаем закон. Всё по порядку
1.Террористический акт и суд присяжных
Статья 205 "Террористический акт" УК РФ устанавливает ответственность за одноименное преступление с максимальным наказанием в виде пожизненного лишения свободы (если повлекло смерть человека).
В настоящий момент уголовные дела по статье 205 УК РФ не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей (п. 3 ч. 2 статьи 30 УПК РФ). Данные дела были "выведены" из-под суда присяжных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ.
Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория", - пишет Клишас.
По аналогичной причине приговорить к смертной казни нельзя и педофилов.
"3. Какие преступления по действующему уголовному закону наказываются смертной казнью?
Смертная казнь предусмотрена в 5 статьях УК РФ:
- ч. 2 ст. 105 (квалифицированный состав убийства);
- 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля);
- 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);
- 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);
- 357 (геноцид).
Все уголовные дела по указанным статьям УК РФ рассматриваются с участием присяжных заседателей (п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ)", - резюмирует сенатор.
Он добавил, что "указывать в сторону Конституционного Суда в качестве препятствия для " справедливого возмездия", особенно после трагических событий в Крокусе, где совершено тяжкое преступление - недобросовестные спекуляции".
Также Клишас посоветовал для "наведения порядка в голове" внимательно читать Конституцию, Уголовный кодекс, решения Конституционного суда и выступления его председателя Валерия Зорькина.