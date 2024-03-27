27 Марта 2024
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Политика За рубежом
Фото: whitehouse.gov/ Adam Schultz

Байден назвал Путина "мясником"

Президент США Джо Байден вновь нелицеприятно высказался о своем российском коллеге Владимире Путине. Разговор о лидере России зашел во время выступления главы Америки перед избирателями.
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"Представьте, что мы могли бы с этим сделать. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить уход на дому. Мы могли бы сделать так много вещей, включая, наконец, уверенность в том, что мы защитим Украину от этого мясника Путина.", - приводит официальный сайт Белого дома слова Байдена.

Напомним, эти слова – не первая попытка Байдена оскорбить Путина. В феврале 2023 г. президент США сделал подобное заявление, выступая с речью в Варшаве. Хотя в Белом доме и отрицали, что выступление американского лидера будет ответом на внешнеполитические заявления Путина, сделанные несколькими часами ранее, в итоге все равно слова Байдена звучали ответом на слова президента РФ. В сентябре 2023 г. Байден вновь назвал Путина диктатором.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на такие высказывания заявил, что слова главы США Джо Байдена о руководителе РФ являются недопустимыми. Тема Путина в риторике американского истеблишмента является такой константой, и фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США, заявил Песков, комментируя высказывания Байдена, в том числе проведенные им параллели между российским лидером и движением ХАМАС. По мнению Пескова, вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств, и "вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас".

Похожие выражения Байден допускал и по отношению к Китаю и его лидеру Си Цзиньпину. Руководителя Поднебесной Байден "опозоренным диктатором", а государство – "бомбой замедленного действия".

Теги: Джо Байден, Владимир Путин, мясник, белый дом


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