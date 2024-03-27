В больнице рассказали, как чувствует себя шахтер, выживший после обвала на "Кальинской"

Рабочий, выживший после обвала породы на шахте "Кальинская" СУБРа вблизи Североуральска, находится в состоянии средней степени тяжести.

Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской больницы Краснотурьинска, у Алексея Амозова диагностировали два перелома и другие повреждения. Сейчас он находится в сознании, обходится без ИВЛ и получает необходимое лечение.

Напомним, 25 марта рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская" Североуральского городского округа. Под завалами оказались двое рабочих, спасательная операция шла весь день. В результате одного из шахтеров удалось спасти. Его напарник Кирилл Лоскутов был найден погибшим.

Семье погибшего пообещали денежную компенсацию в размере 3 млн рублей.