27 Марта 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В больнице рассказали, как чувствует себя шахтер, выживший после обвала на "Кальинской" 

Рабочий, выживший после обвала породы на шахте "Кальинская" СУБРа вблизи Североуральска, находится в состоянии средней степени тяжести.

Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской больницы Краснотурьинска, у Алексея Амозова диагностировали два перелома и другие повреждения. Сейчас он находится в сознании, обходится без ИВЛ и получает необходимое лечение.

Напомним, 25 марта рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская" Североуральского городского округа. Под завалами оказались двое рабочих, спасательная операция шла весь день. В результате одного из шахтеров удалось спасти. Его напарник Кирилл Лоскутов был найден погибшим.

Семье погибшего пообещали денежную компенсацию в размере 3 млн рублей.

Теги: Кальинская, шахта, больница, обвал


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