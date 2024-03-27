Гладков: ПВО сбила 18 воздушных целей на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области", - написал глава региона.

В поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в девяти частных домах (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы). Также повреждения получили шесть автомобилей.

Кроме того, в селе Таврово повреждены кровли двух частных домов и два автомобиля, сообщил Гладков. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.

Накануне Гладков сообщил, что власти Белгорода в случае наличия угрозы будут запускать сигнал воздушной тревоги не только в дневное, но и в ночное время. Отмечается, что данное решение поддержало большинство из тех, кто проголосовал в соответствующем опросе на его странице во "ВКонтакте".

Ранее стало известно о планах руководства Белгородской области вывезти в другие регионы около 9 тыс. детей: из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа. Кроме того, глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать. Власти организуют отъезд тех, кто готов покинуть территорию.