В Приамурье арестован управляющий директор рудника "Пионер"

Управляющему директору рудника "Пионер" предъявлено обвинение. Он арестован.

Как полагает следствие, руководитель, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте идут вблизи заполненного водой карьера. Несмотря на то, что данное обстоятельство – нарушение правил безопасности при ведении горных работ, управляющий директор не организовал осушение карьера.

Длительное бездействие топ-менеджера привело к тому, что 18 марта вода из чаши отработанного карьера прорвалась в рудник, горная порода обвалилась. 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Управляющий директор арестован. О судьбе заблокированных в шахте рабочих до сих пор ничего не известно, идут спасательные работы, сообщает управление СКР по Амурской области.