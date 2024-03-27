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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Водителя автобуса, попавшего в ДТП с хоккейной командой, отправили под домашний арест

Невьянский городской суд Свердловской области изменил меру пресечения Игорю Миненко, водителю автобуса детской хоккейной команды, попавшего в ДТП. Теперь уралец пробудет под домашним арестом до 25 апреля текущего года включительно.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение 3 суток.

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине "скорой помощи". Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.

ДТП с автобусом и легковушкой на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург- Нижний Тагил - Серов"(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали водитель автобуса Игорь Миненко и владелец транспортной компании Евгений Лобов. 31 января Невьянский городской суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Органами предварительного расследования Миненко обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее в полиции рассказали, кем были погибшие в ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды.

Теги: автобус, ДТП, команда, облсуд


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