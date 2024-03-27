Минобороны РФ начинает выдачу электронных удостоверений ветерана боевых действий

Министерство обороны России сообщило детали выпуска и внедрения электронного удостоверения ветерана боевых действий.

Уже протестирована выдача таких удостоверений на базе одного из банков. Как заявил руководитель департамента информационных систем военного ведомства Олег Масленников, удостоверение объединяет множество функций, в том числе возможности социальной и банковской карты, а по виду — это обычная банковская карта, на которую будут приходить все выплаты от Минобороны, Соцфонда России, налоговые вычеты, дополнительные региональные выплаты.

Кроме того, ее можно будет использовать для получения скидок в магазинах, повышенного кешбека, выплат по программам лояльности партнеров банка. Эта карта станет основанием для получения повышенного процента по банковским депозитам и пониженного процента по кредитам.

Как отметил Масленников, разработана информационная система взаимодействия между Минобороны и банками, которая позволяет выпускать карты в течение семи дней максимум.

Карту можно будет использовать как обычное удостоверение личности, пользоваться контактной и бесконтактной оплатой, проводить операции в мобильном приложении, сообщают "Известия".