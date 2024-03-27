Депутаты Госдумы вернулись к вопросу страхования посетителей публичных мест

После теракта в "Крокус Сити Холле" Госдума вернулась к обсуждению обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей.

Как заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, проект закона еще не внесен в Думу и прорабатывается совместно с профессиональным сообществом.

Вопрос обязательного страхования посетителей публичных мест на законодательном уровне был поднят в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.

Летом прошлого года Совет федерации рекомендовал кабмину и Банку России подготовить законопроект о вменении страхования посетителей массовых мест собственниками. Страховой лимит предлагалось установить в размере 2–3 млн руб.

Теперь власти вновь хотят обязать собственников ТРЦ страховать своих посетителей. Однако принятие такого закона может вызвать рост цен на рынке аренды, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что на входах в торговых центрах Москвы может появиться вооруженная охрана. Такую инициативу рассматривают московские и федеральные власти.