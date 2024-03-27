В России могут появиться отраслевые системы оплаты труда

По поручению президента России осуществляется межведомственная работа по подготовке предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы.

Как сообщает Минтруд, решением данного вопроса может стать внедрение в стране отраслевых систем оплаты труда, что позволило бы внедрить единые подходы к начислению заработной платы, сократить межрегиональную дифференциацию в оплате труда.

В ведомстве отмечают, что вопросы заработной платы — "очень тонкие, чувствительные, требуют глубокой проработки, практического анализа".

Внедрение отраслевых систем оплаты труда необходимо начать с апробации в рамках пилотного проекта. Регионы-пилоты могут быть определены до конца 2024 года, сообщают "Известия".