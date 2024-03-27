Гладков: В Белгороде ночью будут запускать сигнал воздушной тревоги

Власти Белгорода в случае наличия угрозы будут запускать сигнал воздушной тревоги не только в дневное, но и в ночное время.

Как сообщил во время эфира на своей странице во "ВКонтакте" глава Белгородской области Вячеслав Гладков, опасность как была, так и остается.

"С сегодняшнего дня и в ночное время сигналы оповещения будут включаться", — указал губернатор.

Отмечается, что данное решение поддержало большинство из тех, кто проголосовал в соответствующем опросе на его странице во "ВКонтакте".

Ранее администраторы группы "Соловьев LIVE" в соцсети "ВКонтакте" закрыли комментарии после того, как жители Белгорода начали оставлять гневные комментарии в адрес Владимира Соловьева и даже устроили флэшмоб, придумав хэштег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет.