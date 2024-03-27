Минтруд: сервис "Работа в России" станет оператором по набору мигрантов на работу

Министерство труда России разработало проект указа главы государства, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых мигрантов.

Как сообщает пресс-служба министерства, проект разработан совместно с Рострудом. "Работа в России" станет государственным кадровым агентством для российских компаний и будет заключать соглашения с работодателями, осуществляющими организованный набор мигрантов, вести реестр таких работодателей, проводить подбор сотрудников адресно, под потребности российских работодателей.

Как заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, необходимо сделать организованный набор приоритетной моделью привлечения иностранцев для отечественных компаний. Отмечается, что данная инициатива позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, исключит ситуации выхода такого сотрудника на открытый рынок труда.

Также сервис будет информировать соответствующие органы для принятия мер как в случае нарушения мигрантом режима пребывания у работодателя, так и в случае нарушения работодателем трудовых прав работника.

Ранее стало известно, что Министерство труда России разработало проект закона, который ужесточает пребывание иностранцев в РФ.