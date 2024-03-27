Доплату за классное руководство в малых городах хотят повысить до 10 тысяч рублей

Минпросвещения России выступило с инициативой о повышении доплаты за классное руководство в малых городах до 10 тыс. руб.

Как ожидается, это произойдет с 1 марта. Сегодня доплата за классное руководство составляет 5 тыс. руб. Из пояснительной записке к документу следует, что доплату предлагается поднять за классное руководство в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что долги по зарплате перед учителями из бюджетов регионов выросли до 152 млн руб. в марте. Однако Министерство финансов сообщило, что своевременно и полностью перечислило все необходимые средства для выплат зарплат и федеральных доплат за классное руководство учителям.