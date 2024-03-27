Общественная палата: не планируется обсуждать отмену моратория на смертную казнь

В России обсуждение отмены моратория на смертную казнь в Общественной палате не планируется, сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на секретаря палаты Лидию Михееву.

"Общественная палата не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. Этот вопрос давно решен нашим правопорядком", – заявила она.

Она указала, что отказ от смертной казни является одним из важнейших достижений истории России. Если "мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать", - считает Михеева.

В России вопрос отмены моратория на смертную казнь может стать предметом рассмотрения Конституционного суда.