"Почте России" могут выделить площади в новостройках

Минцифры с депутатами Госдумы изучает возможность выделения на безвозмездной основе площадей под отделения "Почты России" в новых микрорайонах.

Речь идет о помещениях на первых этажах новостроек, где госкомпания сможет размещать офисы наравне с детскими садами или поликлиниками. На рынке спрос на такие помещения растет, а их цена за год выросла на 7%.

По словам экспертов, против инициативы выступят застройщики, которым "Почта России" интересна как коммерческий арендатор.

"Сейчас в РФ строится много жилья, это большие микрорайоны, где продолжают действовать социальные нормативы по строительству детских садов и поликлиник, но "Почта России" из нормативов исключена", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он отметил, что застройщики, которые вводят жилье, должны безвозмездно передавать "определенные площади" на первых этажах "Почте России", сообщает "Коммерсант".