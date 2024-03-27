Захарова назвала фейком новость о сомнениях в РФ в причастности Киева к теракту

Сообщение агентства Bloomberg о том, что в Администрации президента России не верят в причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле" — фейк.

Об этом сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел РФ России Мария Захарова. По ее словам, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников уже прокомментировали вовлеченность США, Британии и Украины в теракт в концертном зале.

Bloomberg, ссылаясь на четырех неназванных человек, которые чтобы имеют тесные связи с Кремлем, написал, что некоторые чиновники в Кремле считают, что доказательств причастности Киева к теракту нет.

Ранее Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокус Сити Холле". Кроме того, глава ФСБ не исключил, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Британия: "Думаем, что это так".