«Ростелеком» в партнерстве с администрацией Первоуральска обеспечил системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк»

Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за безопасностью в обновленном городском пространстве, расположенном в микрорайоне Хромпик.

Как поясняют специалисты "Ростелекома", каждая камера обеспечена индивидуальным каналом связи, благодаря чему данные в круглосуточном режиме передаются в центр мониторинга. Скорость процесса составляет не менее 25 кадров в секунду, что позволяет уловить даже самые незначительные детали на изображении. Также «Ростелеком» настроил облачное хранилище, с помощью которого можно всегда обратиться к данным и проанализировать их.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» подчеркивает: «Наша компания продолжает формировать единый цифровой контур видеонаблюдения в городском округе Первоуральск. В 2018 году команда "Ростелекома" установила на улицах центра муниципального образования 27 камер видеонаблюдения. В 2023 смонтировали еще 80 цифровых устройств: в селе Битимка, поселках Билимбай, Новоуткинск и Прогресс, а также на автодороге Первоуральск – Шаля».

Глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец рассказал: «В сентябре прошлого года в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Первоуральске был благоустроен парк возле театра "Вариант". Там появились первый в городе сухой фонтан, детские и спортивные площадки, музыкальные инструменты под открытым небом и уличный театр для организации культурных мероприятий. Важно, чтобы парк продолжительное время прослужил горожанам в таком обновленном виде. Поэтому для безопасности людей и пространства мы совместно с "Ростелекомом" организовали там систему видеонаблюдения».

Интеллектуальная система видеонаблюдения становится одним из ключевых элементов городского управления. Она позволяет создавать безопасные пространства для жителей и формировать комфортную городскую среду. «Ростелеком» готов предложить городам и территориям решение задачи под ключ – от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных.

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