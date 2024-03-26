Спасатели завершили поисковые работы в "Крокусе"

Спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров.

Информация об этом опубликована в telegram-канале главы Подмосковья Андрея Воробьева.

"Спасибо всем, кто принимал участие: спасателям, кинологам, отрядам "Центроспас" и центру "Лидер" — всего более тысячи человек. Вы все проделали большую, тяжелую — и физически, и эмоционально — работу и проделали ее достойно. Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным. И очень важно знать, что рядом есть профессионалы, на которых всегда можно положиться", - поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Спасатели доложили Воробьеву, что пострадавших под завалами нет.

Отметим, что МЧС опубликовали обновленный список погибших. В нем значится 120 человек.

Всего, по последним официальным данным жертвами теракта стали 139 человек. Опознание тел продолжается с помощью тестов ДНК.