26 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Политика
Фото: МЧС России

Родственникам погибших в "Крокусе" приходят глумливые сообщения с украинских номеров

Родственникам инвалида-колясочника 25-летнего Максима Вербенина, который погиб во время теракта в "Крокус Сити Холле" приходят с украинских номеров глумливые сообщения. Об этом мама погибшего рассказала RT.

"Ко мне в мессенджеры стучатся украинские боты жуткие. Пишут мне, что сыну это отрезают, другое с ним делают, "Я его насилую" и прочую грязь. Либо говорят, что видели его вчера, и спрашивают, интересует ли меня информация", — рассказала она.

По данным SHOT, родные решили не дожидаться выдачи останков Максима Вербенина. Его тело не удалось обнаружить под завалами. Завтра проведут отпевание в храме. Надежды получить тело у семьи не осталось. Опознание не дало результатов. Скорее всего, теперь устанавливать, кому принадлежат найденные фрагменты тел придется лишь с помощью экспертизы ДНК.

Максим был на концерте "Пикника" со своей девушкой. Эвакуироваться у колясочника быстро не получилось из-за того, что выходы не были оборудованы пандусами. Изверги выстрелили ему в грудь несколько раз, он упал из коляски прямо на свою девушку и прикрыл ее. Благодаря этому она выжила.

Максим увлекался музыкой. В 2020 году он сам спел на сцене "Крокуса" — на концерте "О чем поют мужчины" к 8 Марта.

Теги: Крокус, теракт, украинцы, глумление


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