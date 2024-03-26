МЧС опубликовало обновленные списки погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало обновленный поименный список погибших в результате теракта в "Крокус Сити холле" из 120 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведется опознание погибших с помощью ДНК-теста.

"Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований", - говорится на сайте МЧС.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 139 человек. 182 человека пострадали.

СКР возбудил дело о тероризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу. Восемь фигурантов арестованы.