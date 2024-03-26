Во время атаки на Севастополь повреждения получили около 100 домов

После ночной массированной ракетной атаки в Севастополе повреждены 96 многоквартирных и частных домов, а также 30 коммерческих и административных зданий. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Атака была совершена в ночь на 24 марта.

"По результатам атаки: 96 многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения, 30 административных и коммерческих зданий, 62 единицы техники, общественного транспорта и шесть пассажирских катеров, 25 личных автомобилей", - приводит его слова ТАСС.

Порядка 400 звонков и обращений поступило от жителей, в том числе по поводу осколков и взрывоопасных предметов. По результатам обследований зафиксировали повреждения свыше 330 окон, цоколя, крыш. Кроме того, повреждения есть в одной школе, колледже и двух детских садах. Полностью восстановили газоснабжение 249 частных домов, выполнили временное укрытие поврежденных окон.

Напомним, губернатор Севастополя обратился к родителям школьников с предупреждением: дети могут вступать в контент с украинскими спецслужбами и действовать в их интересах. По мнению Михаила Развожаева, во время школьных каникул родителям надо быть еще более бдительными.