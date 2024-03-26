Зеленский уволил секретаря СНБО, который оскорбил спецпредставителя КНР

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. На его место назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Данилов занимал эту должность с 2019 года. Недавно он обозвал спецпредставителя Китая Ли Хуэя, намеренно исказив его фамилию, за то, что тот призвал искать компромисс с Россией. Возможно, что увольнение связано именно с этим. Также Данилов не раз призывал перевести мову на латиницу.

Издание "Страна" пишет, что эта отставка ничего существенного не означает. Данилов еще с начала СВО потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы. В том числе из-за своего острого конфликта с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Однако какую-то должность ему наверняка найдут. Видимо, оскорбление Ли Хуэя стало просто удобным поводом для увольнения.

Литвиненко же является человеком Ермака. То есть офис Зеленского только усилит свое влияние.

Напомним, недавно на пост главкома ВСУ вместо неугодного Валерия Залужного был назначен лояльный Александр Сырский. В преддверии полной потери легитимности, которая наступит 20 мая, Зеленский усиливает контроль над ключевыми постами.