26 Марта 2024
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Политика Тюменская область
Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Кириенко и Якушев приехали в Тюмень на встречу с наставниками Центра "ВОИН"

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев приняли участие в запуске образовательного интенсива для инструкторов Центра "ВОИН" в Тюмени. Вместе с ним встречу с участниками посетили министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "ВОИН" создан по поручению президента России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года, в том числе в трёх регионах УрФО: в Тюменской и Свердловской областях, а также в ЯНАО. Курсанты центра проходят обучение по таким направлениям, как основы национальной безопасности РФ, огневая, тактическая, инженерная подготовки, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина и другие.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Образовательный интенсив "Наставники специального назначения" направлен на подготовку будущих наставников Центров "ВОИН". Обучение в Тюмени проходят около 200 человек из разных регионов страны, которым предстоит заниматься воспитательной работой с молодёжью.

"Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что оно будут верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать Центр "ВОИН". По решению президента филиалы организации должны быть созданы во всех регионах России", — сообщил Сергей Кириенко.

По словам председателя правления центра, депутата Госдумы Виктора Вололацкого, тюменский филиал центра сегодня является одним из лучших у нас в стране.

Военнослужащие в тюменском патриотическом центре ВОИН(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Руководитель Игорь Ревякин и инструкторы, которых выбрали — это люди, болеющие за поставленное дело. Они отдают свою душу, сердце каждому ребенку. И вообще в Тюменской области создана уникальная система работы с последующим поколением. Эту систему необходимо внедрять в каждом регионе", — заявил депутат.

Полпред Владимир Якушев анонсировал открытие филиалов Центра "ВОИН" во всех регионах УрФО.

"Однозначно филиалы Центра "ВОИН" будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. По следующим трем отделениям, которые должны открыться, все управленческие решения уже приняты. Есть наработанный опыт, есть у кого поучиться. Тюменская область - передовики в этом вопросе", — отметил Владимир Якушев, слова которого приводят в пресс-службе полпредства.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Теги: ВОИН, Сергей Кириенко, Владимир Якушев


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