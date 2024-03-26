Производство собственных стройматериалов запустят в Астраханской области при господдержке

Экспертный совет Фонда развития промышленности Астраханской области одобрил предоставление льготного финансирования ООО «Волжский минерал». Эти средства будут выделены в рамках проекта «Выбирай Свое» партии «Единая Россия» и направлены на запуск производства строительных блоков из минерального сырья.

Как пояснила руководитель фонда Ирина Кожеурова, ООО «Волжский минерал» основано в 2017 году. Компания, действующий недропользователь, добывает в Черноярском районе минеральное сырья (опока) на основе вулканического цеолита и производит наполнители туалетов для домашних животных, товары для ландшафтного дизайна и ухода за растениями. Они реализуются через маркетплейсы и супермаркеты.

Также планируется начать изготовление гиперпрессованных строительных блоков с использованием крошки минерального сырья. «Волжскому минералу» одобрен целевой заем по программе «Проекты развития» для приобретения производственной линии.

«Средства будут предоставлены на максимально лояльных условиях с учетом перспективности проекта для строительной отрасли региона, — сообщил координатор партпроекта „Выбирай свое“ в регионе, министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский. — Фонд — это один из эффективнейших механизмов стимулирования развития промышленных производств. За время его деятельности с 2020 года поддержку получили 35 проектов на общую сумму 651 миллион рублей».

Учредителем Фонда развития промышленности региона выступает Астраханская область, его курирует министерство промышленности, торговли и энергетики региона. Фонд находится по адресу: улица Кирова, 19, 3 этаж («Атриум»). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 666-114.

Фонд действует в рамках федерального проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия» и решает задачи обеспечения продовольственной и технологической безопасности, он призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению.