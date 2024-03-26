Во Флориде запретили детям до 14 лет иметь аккаунты в соцсетях

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий детям в возрасте до 14 лет пользоваться соцсетями. Детям в возрасте 14-15 лет потребуется получить согласие родителей на открытие аккаунта.

Новый закон штата потребует от платформ закрыть все аккаунты, которые ведут дети до 14 лет.

Примечательно, что парламент штата, возглавляемый республиканцами (впрочем, ДеСантис тоже республиканец) в феврале предлагал более жесткую форму закона: чтобы аккаунты не могли заводить дети в возрасте до 16 лет. ДеСантис наложил на него вето, посчитав, что это ограничивает права родителей,

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Сторонники закона утверждают, что закон ограничит вредное воздействие социальных сетей на детей, которые чрезмерно используют такие платформы и в результате могут испытывать тревогу, депрессию и другие психические заболевания.

Критики заявили, что законопроект нарушает первую поправку Конституции США, защищающую свободу слова, и что родители, а не правительство, должны принимать решения о присутствии в интернете своих детей всех возрастов.