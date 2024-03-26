В Пермском крае шестилетний ребенок погиб во время пожара

В селе Андреево произошел пожар в одной из квартир одноэтажного деревянного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пожар произошел 23 марта. Сработало оповещение о пожаре. Его услышали 11-летний мальчик и 13-летняя девочка и вышли на улицу. В доме остался шестилетний мальчик, который спрятался. Тело ребенка обнаружили пожарные во время тушения огня.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователями Суксунского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели малолетнего. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.