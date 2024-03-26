26 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело Неустроева, напавшего на ребенка в шапке с Z, перевели в Областной суд

Уголовное дело в отношении Александра Неустроева, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z, направят в Свердловский областной суд. Ранее дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга, однако прокурор настоял на изменении территориальной подсудности.

По словам адвоката обвиняемого Павла Ногоя, прокурор подал ходатайство, так как в Ленинском суде ранее работала мать несовершеннолетнего, а это может повлиять на рассмотрение дела. Его слова приводит "Ъ-Урал". Он также добавил, что к имеющейся статье, Неустроеву вменяют два новых квалифицирующих признака преступления, а именно - угроза применения насилия по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе. Однако пока неясно, насколько действия его подзащитного соответствуют данным обвинениям.

Напомним, в апреле прошлого года мужчина нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство".

Задержание подозреваемого в нападении на мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге(2023)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Позже Неустроев стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство", однако Ленинский районный суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело и назначил ему судебный штраф в размере 7 тыс. рублей. Наказание показалось гособвинению слишком мягким, несмотря на то, что родителей мальчика все устраивало. Неподходящим назначенное наказание показалось и общественникам и даже главе города Алексею Орлову.

Решение пересмотрели, дело отправили обратно следователям, а после снова в Ленинский суд.

Теги: Неустроев, суд шапка,  Z


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