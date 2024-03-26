26 Марта 2024
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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

Винер: на Олимпиаду в Париж от России поедет "команда бомжей"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер полагает, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

"В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду", - сказала РИА Новости Винер.

По ее мнению, одно дело, когда все спортсмены выступают в нейтральном статусе и каждая страна понимает, где ее представители

"Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России. Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, похожую на "похоронный марш", вместо гимна", - сказала Винер.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что государство не должно финансировать участие спортсменов в Олимпийских играх под белым флагом. При этом нельзя и преследовать спортсменов, которые хотят выступить на Олимпиаде как частные лица. Запрещать участие вообще было бы несправедливо, отмечает сенатор. Но на государственном уровне от этого нужно отказаться и даже дать этому соответствующую политическую оценку.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду в Париже. Ранее МОК заявил, что в Олимпийских играх 2024 г. в Париже смогут принять участие участие 36 российских спортсменов, максимальное число – 55.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа.

Теги: Ирина Винер, Олимпиада, Олимпийкие игры, Париж


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