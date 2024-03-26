Дочь Марка Захарова не смогла отсудить авторские права на отцовские произведения

Суд отказался встать на сторону народной артистки Александры Захаровой, которая в суде пытается оспорить авторские права на произведения ее отца – режиссера Марка Захарова.

Захарова обратилась в суд с иском о признании недействительным договоров авторского заказа, заключенных бывшим худруком театра "Ленком" с ООО "МКАЯНА" и ООО "КУЛИСА".

Однако выяснилось, что исключительное право на произведения Захарова, ставшее предметом судебного разбирательства, "было отчуждено им при жизни". "Сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

В итоге Тверской районный суд в прошлом году Захаровой отказал, а сейчас без изменения решение оставила судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда.