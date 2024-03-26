Тюменские студенты получают в соцсетях сообщения от "вербовщиков"

Тюменские студенты получают в социальных сетях и мессенджерах сообщения с призывами совершить террористический акт или другое серьезное преступление. Об этом сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей не выполнять просьбы "вербовщиков".

В ведомстве напоминают, что тем, кого пытаются склонить к экстремизму или терроризму, нужно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 102.

Не нужно вступать в переписку с провокаторами, вместо этого следует сделать скрины сообщений так, чтобы был виден номер телефона отправителя. Кроме того, получателю сообщений следует пожаловаться в администрацию мессенджера на пользователя, от которого пришло сообщение, чтобы его заблокировали.

Правоохранители напоминают, что в настройках профиля мессенджера можно установить ограничения конфиденциальности, чтобы исключить поступление сообщений от неизвестных абонентских номеров телефонов.