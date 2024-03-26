Лукашенко поделится с Путиным мыслями о заказчике теракта в "Крокусе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается созвониться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить теракт в "Крокусе".

"Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) понимали, что в Беларусь заходить нельзя", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

После теракта белорусская и российская стороны эффективно и слаженно сотрудничали. Сразу после произошедшего спецслужбы двух стран действовали по ранее заданному алгоритму, как это было определено президентами. Как только главам государств поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона – свой.

"Мы созванивались. Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" - "Нет. Все нормально". - Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" - "Помогу. Все делаем". Идет такой диалог", - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что сказал так потому, что "начали Путина эти беглые (их и наши) упрекать: "Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее"".

"Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением в связи с терактом)", - сказал Александр Лукашенко.