Глава ФСБ не исключил, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Британия

Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокус Сити Холле", заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - отметил Бортников.

Кроме того, глава ФСБ не исключил, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Британия: "Думаем, что это так".

"Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация", - уточнил он.

По словам Бортникова, теракт в "Крокусе" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России.

Директор ФСБ уточнил, что заказчик теракта пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей.

"Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока", - отметил также он.

Что касается задержанных по делу о теракте, с ними активно работают, круг выявленных пособников будет больше, сообщил Бортников. По его информации, террористов, которые атаковали "Крокус Сити Холл", "на той стороне" хотели встретить как героев.

Глава ФСБ предупредил, что террористическая угроза в РФ сохраняется. По его словам, после теракта в "Крокусе" будут ответные меры.

Также Бортников призвал признать СБУ террористической организацией. Кроме того, он заявил, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России.