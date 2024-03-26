Жителей Североуральска предупредили о возможном падении частей ракеты-носителя

Жителей и гостей Североуральска просят воздержаться от походов на природу в конце этой недели. Причина – в возможном падении частей ракеты-носителя.

Как сообщает администрация городского округа на своей странице в соцсети, 31 марта 2024 года в 12 часов 36 минут по московскому времени с космодрома Байконур запланирован запуск космического аппарата "Ресурс-П" №4". Для падения ступени ракеты-носителя "Союз-2-1б" будет использован район падения 401 в радиусе до 100 км к западу от поселка Баяновка Североуральского городского округа. Он охватывает территорию Кваркуша Пермского края и часть Карпинского городского округа в Свердловской области. Также указана резервная дата пуска – 1 апреля 2024 года в 12 часов 36 минут по мск.

"Просим жителей Североуральского городского округа и туристов воздержаться от посещения территории в районе гор Кумба, Золотой камень, Брусковой, плато Кваркуша в период запуска космического аппарата с целью сохранения жизни и здоровья. Возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя. В район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты до особого распоряжения будут выставлены контрольно-наблюдательные посты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя могут быть сильный грохот и свечение в воздухе. Основную опасность падающие фрагменты представляют для людей, находящихся в районе падения – например, туристов, охотников и рыбаков. Как подчеркнули в мэрии, радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет.