Госдума со скандалом открывает двери подъездов интернет-провайдерам

Госдума со скандалом одобрила во втором чтении законопроект о равном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома.

Внесение поправок сопровождалось спором между главой комитета по информполитике Александром Хинштейном и председателем комиссии по ЖКХ Галиной Хованской. Хинштейн обвинил свою оппонентку в лоббировании интересов управляющих компаний, Хованская заявила, что Хинштейн ратует об интересах операторов связи.

Хованская возмутилась тем, что одна из поправок допускает возможность доступа провайдера в подъезд на основании договора, заключенного с арендатором. Хинштейн попытался парировать, что речь идет только о соцнайме (арендаторами являются военные, многодетные и т.д.), но не пояснил, почему таких людей следует считать более ответственными.

Хованская заявила, что законопроект принимается в интересах провайдеров. Хинштейн сказал, что провайдеров закон обяжет в течение короткого времени за свой счет навести в подъездах порядок в сетях, а если они хотят уйти – надо будет еще и демонтировать свое оборудование. По мнению депутата, это не сулит провайдерам выгоды. Впрочем, обеспечение обязательного доступа в подъезд гарантирует им конкуренцию, а значит – и возможную выгоду.

Также была отклонена поправка, которая предлагала отдать регулирование отношений между управляющими компаниями, собственниками жилья и провайдерами на откуп региональным властям. Комитет по информполитике ее не поддержал, заявив о большой нагрузке на региональные органы регулирования.