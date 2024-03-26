В столице Таджикистана опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе"

В Душанбе (столица Таджикистана) идут следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте в "Крокусе".

Об этом сообщает источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что Украина стоит за терактом в "Крокус сити холле".

"Конечно, Украина", - ответил Патрушев на вопрос журналистов о том, стоит ли за терактом Украина или ИГИЛ*

* запрещенная в РФ террористическая организация