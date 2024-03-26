Астраханская область готовится к весеннему половодью

Готовность к попуску паводковых вод обсудили на совещании, которое прошло под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Паводок в регионе ориентировочно начнется 8 апреля. Общий прогнозируемый объем весеннего половодья достигнет более 130 куб км.

Руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Румиль Юнусов сообщил, что в настоящее время сбросы воды с Волгоградского гидроузла увеличены до 7000 куб м/с в связи с обращением Росморречфлота. Такой режим продлится до 5 апреля.

Для безопасного пропуска весеннего половодья 2024 года служба и межведомственная группа завершили проверку опасных участков берегов рек и бесхозяйных гидротехнических сооружений. Обследовано более 100 объектов в девяти районах Астраханской области. Также запланированы берегоукрепительные работы на 44 участках протяжённостью более семи километров.

«Мы переходим в период оперативного реагирования в рамках попуска воды. Начиная с 10 апреля необходимо еженедельно проводить оперативные совещания с главами муниципальных образований по прохождению весеннего паводка, а также обеспечить ежедневное информирование о текущей ситуации», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Одной из важнейших задач, решаемых в регионе во время половодья, также является заполнение природных водоёмов зоны западных подстепных ильменей (ЗПИ) и обеспечение их рационального использования для нужд населения и сельского хозяйства Астраханской области.

"Региональной службой природопользования и охраны окружающей среды совместно с муниципалитетами и заинтересованными ведомствами проведены обследования водных объектов в зоне ЗПИ Астраханской области. По итогам мероприятий районным администрациям направлены рекомендации по разваловке, вскрытию и закрытию дамб и перемычек, открытию гидротехнических сооружений с целью максимального заполнения системы ильменей", - отметил Румиль Юнусов.