26 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Внутриполитическое состояние нашего общества зависит от обеспечения справедливости – Путин

Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Генпрокуратуры. Он кратко, но в самом начале выступления коснулся теракта в "Крокус Сити Холле": "Рассчитываю, что Генпрокуратура сделает все необходимое, чтобы участники теракта в Подмосковье понесли справедливое наказание".

При этом он добавил: "прошу обеспечить законность и обоснованность содержания под стражей подозреваемых". Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о недопустимости пыток подозреваемых.

"Наша страна борется за защиту своих жизненно важных интересов. Наши противники вынудили нас защищать их вооруженным путем. Все, что мы делаем, должно быть посвящено успеху России на этом направлении", - заявил Путин, добавив: "Внутриполитическое состояние нашего общества зависит от обеспечения справедливости, которая очень высоко ценится в нашей стране".

Генпрокурор Игорь Краснов считает, что и теракт в "Крокусе", и обстрелы российской территории с Украины служат цели "запугать людей и разрушить единство нашего народа". "Исполнителей и заказчиков настигнет кара", - заявил Краснов.

Он призвал актуализировать паспорта безопасности таких объектов, как "Крокус Сити Холл": "Все места проведения массовых мероприятий должны быть в центре вашего [прокурорского] внимания".

Кроме того, генпрокурор затронул и тему преступности среди мигрантов, заявив об увеличении за год на 75% числа преступлений, совершенных иностранными гражданами.  

Теги: теракт, владимир путин, генпрокуратура


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