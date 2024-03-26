Шойгу назвал слухи о дополнительной мобилизации "для санитарной зоны" глупостью

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на вопрос, потребуется ли дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" у границ Белгородской области.

По его словам, заявления об этом – "полная глупость", пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях "санитарную зону".

"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", — сказал глава государства. Путин не стал уточнять, какой может быть глубина "санитарной зоны". "Это отдельный вопрос", — сказал он